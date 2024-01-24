Лондонская фондовая биржа и TheCityUK будут помогать развивать финансовые услуги в Украине

Министерство экономики подписало меморандум о взаимопонимании по поддержке развития украинского рынка финансовых и связанных профессиональных услуг с Лондонской фондовой биржей и британской организацией TheCityUK.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"В сотрудничестве с Правительством Великобритании, TheCityUK и London Stock Exchange plc Украина стремится создать благоприятную финансовую экосистему для доступа украинских компаний к финансированию и привлечения продуктивных инвестиций в Украину. Мы выражаем благодарность нашим партнерам за их усилия и за новые возможности для Украины", - сказала первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Финансовый сектор Великобритании является одним из самых развитых в мире, поэтому Украина будет перенимать лучший британский опыт для восстановления и развития.

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Сотрудничество будет направлено, в частности, на содействие доступу украинского бизнеса к долгосрочному финансированию, развитие потенциала частного сектора в Украине (реализацию программ корпоративного партнерства, в частности программ поддержки малого и среднего бизнеса).

А также помощь правительству и другим органам власти в привлечении прямых иностранных инвестиций и содействии росту украинского бизнеса.

Как отметил Leadership Council Chair TheCityUK Брюс Карнеги-Браун, Меморандум подчеркивает обязательства отрасли финансовых и связанных профессиональных услуг Великобритании активно поддерживать экономическое восстановление Украины.

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"Благодаря обмену знаниями и опытом, а также созданию экосистемы финансовых рынков, мы вместе можем помочь укрепить рынки капитала Украины и развивать ее финансовый сектор. Мы надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество будет способствовать привлечению в Украину как государственного, так и частного капитала", - отметила генеральный директор Лондонской фондовой биржи Джулия Хоггетт.

Напоминаем:

Великобритания присоединится к разработке и реализации ЕБРР пилотного проекта страхования от военных рисков в Украине - соответствующее заявление о намерениях правительство Великобритании и ЕБРР подписали 31 октября 2023 года.