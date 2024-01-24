США дополнительно выделят Украине 11,8 миллиардов для покрытия дефицита бюджета - Минфин США

Администрация Байдена намерена обеспечить Киеву бюджетную поддержку в размере 11,8 млрд долларов в рамках запроса на дополнительное финансирование.

Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен во время виртуальной встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает "Голос Америки".

В заявлении Минфина по итогам состоявшейся виртуальной встречи отмечается, что лидерство США в предоставлении прямой бюджетной поддержки Украине стимулирует других доноров, которые обеспечивают примерно три четверти потребностей Украины во внешнем финансировании на 2024 год. Эта помощь поддерживает жизненно важные государственные нужды, включая фынансирование больниц, школ, служб быстрого реагирования.

"Финансовая поддержка Украины остается неразрывно связанной с ее успехами на поле боя", – заявили в Минфине, добавив, что эта поддержка также демонстрирует решимость США и их союзников защищать территориальный суверенитет и свободы демократических стран.

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В то же время, по сообщению Минфина, Йеллен подчеркнула важность скорейшего принятия Конгрессом решения об основном пакете финансовой поддержки Украины.

"Оказание финансовой поддержки Украине поможет ей выиграть войну и (вместе с тем поможет) отстоять интересы национальной безопасности США в глобальном масштабе", – отметило Министерство финансов.

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Если в ближайшие месяцы США и ЕС не предоставят Украине финансовой помощи, стране придется принимать "болезненные экономические меры" и запустить "печатный станок". Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали украинские чиновники и экономисты.