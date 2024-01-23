Без помощи Запада Украину в ближайшее время ждут задержки зарплат, пенсий и печать денег - WSJ 

Если в ближайшие месяцы США и ЕС не предоставят Украине финансовую помощь, стране придется принимать "болезненные экономические меры" и запустить "печатный станок".

Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали украинские чиновники и экономисты.

https://www.wsj.com/world/ukraines-30-billion-problem-how-to-keep-fighting-without-foreign-aid-86c9865b?mod=hp_lead_pos10

Как пишет издание со ссылкой на источники, Киеву уже необходимы средства для поддержания работы правительства, выплаты зарплат, пенсий и субсидирования.

Реклама:

Украинские власти могут продержаться еще несколько месяцев, начав задерживать зарплаты или взяв еще больше займов. На первые месяцы 2024 года Киеву должно хватить 2 млрд долларов, которые предоставил МВФ.

Но после этого для покрытия дефицита необходимо будет печатать деньги.

Как отмечает WSJ, без финансовой поддержки Запада украинская экономика вернется в режим "выживания". Об этом заявила министр экономики страны Юлия Свириденко.

Реклама:

По ее расчетам, без иностранной помощи Киеву придется задержать выплаты зарплат 500 тыс. госслужащих и 1,4 млн педагогических работников, а также пенсий 10 млн пенсионеров.

Президент Владимир Зеленский ранее также предупреждал, что если Запад не предоставит финансовую помощь, украинское правительство не сможет платить пенсии.

Правительство уже рассматривает отмену запланированной на 1 марта индексации пенсий, если западные средства так и не поступят.

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, тогда на выплату базовой суммы пенсий денег должно хватить за счет налогов. Но на помощь беженцам средств уже будет недостаточно.

В 2024 году дефицит бюджета Украины достигнет 40 млрд долларов. Большую часть этой суммы — 30 млрд долларов — правительство страны рассчитывает покрыть за счет помощи союзников. От ЕС Киев ожидает получить 18 млрд долларов, от США — 8,5 млрд долларов, а от МВФ — 5,4 млрд долларов. Оставшуюся сумму должны предоставить Великобритания и банки развития.

Однако пока Вашингтону и Брюсселю не удается согласовать финансовую помощь Украине на 61,4 млрд долларов и 50 млрд евро соответственно.