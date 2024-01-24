Курс валют на 24 января: гривна укрепляется к евро

24 января официальный курс гривны несколько ослаб к доллару, но укрепился к евро, на "черном рынке" котировки стабильны, в банках подешевел евро.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,38 - 38,16 грн против котировок в 37,24 - 38,15 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,45 - 41,72 грн против курса 41,47 - 41,69 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 37,4544 грн, евро - 40,6905 грн (накануне доллар - 37,4521 грн, евро - 40,7928 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 37,5 - 38,15 грн (курс на 23 января - 37,6 - 38,15 грн);

Евро - 40,88 - 41,7 грн (курс на 23 января - 40,9 - 41,75 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 37,4 - 38,0 грн;

Ощадбанк - 37,45 - 38,1 грн;

Укрэксимбанк - 37,4 - 38,1 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,02 грн за доллар, в Ощаде - 38,0 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,02 грн.

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Напомним:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.