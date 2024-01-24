Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах в США

Цены на нефть слабо снижаются на торгах, трейдеры ждут еженедельные данные о запасах энергоносителей в США.

Об этом сообщает enkorr.

Как изменились цены

Мартовские фьючерсы на Brent в среду, 24 января, подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,15 долл (0,19%), до 79,4 долл за баррель. Во вторник Brent подешевела на 0,51 долл (0,6%), до 79,55 долл за баррель.

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Мартовские фьючерсы на WTI снизились в цене на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,14 долл (0,19%), до 74,23 долл за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 0,39 долл (0,5%), до 74,37 долл за баррель.

Что повлияло на цены

Оценки Американского института нефти (API) показали резкое сокращение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе – на 6,674 млн баррелей. Минэнерго США раскроет свои данные о запасах позже 24 января.

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Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3 млн баррелей, запасы бензина – выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов – сократились на 81 тыс баррелей.

Трейдеры продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке, а также ситуацией в Северной Дакоте, где добыча нефти сократилась из-за морозной погоды, отмечает MarketWatch.

Напомним:

Морские поставки сырой нефти из России упали до минимума почти за два месяца из-за неблагоприятной погоды и удара украинского беспилотника, который ненадолго остановил поток из ключевого экспортного терминала в Балтии.