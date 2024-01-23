Морские поставки российской нефти упали до минимума, в частности, из-за атаки украинского БПЛА - Bloomberg

Морские поставки сырой нефти из России упали до минимума почти за два месяца из-за неблагоприятной погоды и удара украинского беспилотника, который ненадолго остановил поток из ключевого экспортного терминала в Балтии.

Об этом пишет Bloomberg.

За четыре недели до 21 января из российских портов было отгружено около 3,36 млн баррелей сырой нефти в день. Это на 50 тыс баррелей в день меньше пересмотренного показателя за период до 14 января.

Более изменчивое средненедельное значение упало на 340 тыс баррелей в день до минимума за семь недель в 3,02 миллиона.

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Отмечается, что экспорт пострадал из-за продолжающейся плохой погоды в некоторых портах и удара украинского беспилотника по заводу по переработке конденсата, прилегающему к экспортному терминалу сырой нефти в Усть-Луге.

Техническое обслуживание портов и ухудшение погодных условий могут на этой неделе снова снизить поставки, а атака беспилотников открыла новый фронт в войне, что подчеркивает уязвимость экспорта нефти из западных портов России.

Россия заявила, что сократит экспорт нефти на 500 тыс баррелей в день ниже среднего уровня за май-июнь в течение первого квартала после того, как несколько других членов группы ОПЕК+ согласились дополнительно ограничить добычу.

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Российское сокращение будет распределено между поставками сырой нефти, которые будут сокращены на 300 тыс баррелей в день, и нефтепродуктами. Средний показатель сырой нефти за четыре недели был примерно на 220 тыс баррелей в день ниже уровня мая-июня.

Вся российская нефть, предназначенная для азиатских покупателей из западных портов, продолжает проходить через Красное море, несмотря на нападения на торговые суда повстанцев-хуситов, базирующихся в Йемене. Боевики заверили Россию и Китай, что группировка "готова обеспечить безопасный проход их кораблей в Красном море".

Валовая стоимость российского экспорта сырой нефти упала до пятинедельного минимума в 1,38 млрд долларов за семь дней до 21 января с 1,52 млрд долларов на прошлой неделе. В то же время средний четырехнедельный доход также снизился на 25 млн долларов до 1,52 млрд долларов в неделю.

Напоминаем:

Российский завод "Новатэк", находящийся на побережье Балтийского моря прекратил операции после атаки украинских беспилотников.

Ночная атака 21 января на морской терминал в российском Усть-Луге Ленинградской области - спецоперация Службы безопасности Украины.