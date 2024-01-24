Впервые в истории электромобиль возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе

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В 2023 году впервые в истории электромобиль – американская Tesla Model Y – возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе.

Об этом пишет "Укравтопром".

В течение года Model Y была лидером продаж семь с 12 месяцев, демонстрируя свою неизменную популярность.

В то же время, Dacia Sandero лидировала в четырех месяцах, а Volkswagen T-Roc занимал на первом месте один раз.

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Итак, топ-10 в прошлом году самых продаваемых автомобилей в Европе:

Tesla Model Y – 254 822 ед.;

Dacia Sandero – 235 893 ед.;

VW T-Roc – 206 438 ед.;

Renault Clio – 202 942 ед.;

Peugeot 208 – 194 376 ед.;

Opel Corsa – 188 662 ед.;

VW Golf – 184 279 ед.;

Toyota Yaris Cross – 176 685 ед.;

VW Tiguan – 174 267 ед.;

Skoda Octavia – 161 784 ед.

Напомним:

Автопроизводители Hyundai Motor и Kia, входящие в южнокорейский конгломерат Hyundai Motor Group, по итогам 2023 года вышли на второе место в США по продаже электромобилей.

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