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Впервые в истории электромобиль возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе

Среда, 24 января 2024, 09:25 - Анастасия Дячкина
 
getty images

В 2023 году впервые в истории электромобиль – американская Tesla Model Y – возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе.

Об этом пишет "Укравтопром".

В течение года Model Y была лидером продаж семь с 12 месяцев, демонстрируя свою неизменную популярность.

В то же время, Dacia Sandero лидировала в четырех месяцах, а Volkswagen T-Roc занимал на первом месте один раз.

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Итак, топ-10 в прошлом году самых продаваемых автомобилей в Европе:

  • Tesla Model Y – 254 822 ед.;
  • Dacia Sandero – 235 893 ед.;
  • VW T-Roc – 206 438 ед.;
  • Renault Clio – 202 942 ед.;
  • Peugeot 208 – 194 376 ед.;
  • Opel Corsa – 188 662 ед.;
  • VW Golf – 184 279 ед.;
  • Toyota Yaris Cross – 176 685 ед.;
  • VW Tiguan – 174 267 ед.;
  • Skoda Octavia – 161 784 ед.

Напомним:

Автопроизводители Hyundai Motor и Kia, входящие в южнокорейский конгломерат Hyundai Motor Group, по итогам 2023 года вышли на второе место в США по продаже электромобилей.

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