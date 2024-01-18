Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей

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Автопроизводители Hyundai Motor и Kia, входящие в южнокорейский конгломерат Hyundai Motor Group, по итогам 2023 года вышли на второе место в США по продажам электромобилей.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Motor Intelligence.

В целом Hyundai Motor и Kia продали на рынке США 94,3 тыс электромобилей в прошлом году - они обошли по продажам General Motors.

При этом бессменным лидером на американском рынке остается Tesla - компания продала за год почти 655 тыс электромобилей.

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По словам аналитиков, с которыми пообщалась WSJ, в этом году южнокорейские производители собираются поставить на американский рынок новые модели электромобилей, используя агрессивную ценовую политику.

При этом Hyundai Motor и Kia уже предлагают более широкий ассортимент электромобилей, чем другие производители, включая Tesla. Сейчас они продают девять моделей электромобилей, занимая 8% рынка США, и цены на них начинаются от 32 тыс долл.

Тогда как у Tesla сейчас пять моделей, и самая доступная из них стоит 39 тыс долл.

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Также Hyundai Motor Group подтвердила планы расширения на американском рынке, где в штате Джорджия продолжается строительство нового завода по производству электромобилей и аккумуляторных батарей для них, а также завершается реновация действующего автомобильного завода конгломерата в штате Алабама для запуска на нем и производства электромобилей.

Экономическая правда