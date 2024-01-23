Amazon оштрафовали во Франции за незаконную слежку за сотрудниками

Компания Amazon должна заплатить штраф в размере 32 млн евро за "чрезмерную" слежку за своими сотрудниками, поскольку французский надзорный орган по вопросам защиты данных (CNIL) признал действия технологического гиганта незаконными.

Об этом сообщает BBC.

Французский регулятор заявил, что компания Amazon France Logistique, которая управляет складами, отслеживала деятельность своих работников настолько точно, что даже требовала от них объяснений за каждый перерыв.

Согласно расследованию CNIL обнаружил, что на складах компании работала система с тремя оповещениями для мониторинга деятельности работников. Именно ее регулятор признал незаконной.

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Отмечается, что одно оповещение срабатывало, если товар сканировался слишком быстро или менее чем через 1,25 секунды после сканирования предыдущего, что увеличивало риск ошибки. Другое сигнализировало о перерывах в 10 минут или более, а третье отслеживало перерывы от одной до 10 минут.

Кроме того, CNIL также поставил под сомнение, зачем Amazon нужно было хранить данные работников в течение 31 дня.

В ответ на результаты представители Amazon заявил, что категорически не согласны с выводами CNIL, которые фактически не соответствуют действительности, и оставляем за собой право подать апелляцию.

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Напомним:

Корпорация Amazon объявила о сокращении нескольких сотен рабочих мест в своем подразделении голосовых помощников Alexa, ссылаясь на изменение бизнес-приоритетов и большее внимание к искусственному интеллекту.