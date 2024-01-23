Китай готовит пакет спасения фондового рынка на 278 миллиардов долларов – Bloomberg

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Власти Китая рассмотрят пакет мер для стабилизации падающего фондового рынка после того, как предыдущие попытки восстановить доверие инвесторов не увенчались успехом и побудили премьер-министра Ли Цяна призвать к "силовым" шагам.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

По данным агентства, чиновники пытаются мобилизовать около 2 триллионов юаней (278 миллиардов долларов), в основном с офшорных счетов китайских госкомпаний, как часть стабилизационного фонда для покупки акций через Гонконгскую биржу.

Также китайские власти выделили по меньшей мере 300 млрд юаней из местных фондов для инвестирования в оффшорные акции государственную компанию China Securities Finance или суверенный фонд Central Huijin Investment.

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По словам источников издания, китайские чиновники рассматривают другие варианты, о них могут объявить на этой неделе.

"Обсуждение пакета мер подчеркивают повышенное чувство срочности среди китайских властей, которые стремятся остановить распродажу, приведшую к падению базового индекса CSI 300 до пятилетнего минимума на этой неделе. Успокоение инвесторов, многие из которых пострадали от затяжного спада на рынке недвижимости, также рассматривается как ключ к поддержанию социальной стабильности", - пишет агентство.

Создание стабилизационного фонда при поддержке государства обсуждается по меньшей мере с октября, хотя некоторые инвесторы выражают сомнения в его эффективности, поскольку предыдущие усилия Пекина по спасению экономики не всегда срабатывали.

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Кризис недвижимости в Китае, подавленные потребительские настроения, резкое сокращение иностранных инвестиций и снижение доверия среди местного бизнеса после многих лет нестабильной политики оказывают давление как на экономику, так и на рынки.

"Потенциальный пакет поддержки должен остановить падение в краткосрочной перспективе и стабилизировать рынки до Нового года по лунному календарю (10 февраля), но сама по себе государственная покупка исторически имела ограниченный успех в изменении рыночных настроений, если не сопровождалась дальнейшими мерами", - сказал аналитик стратег Bloomberg Intelligence Марвин Чен.

Напомним:

Китайские акции, котирующиеся на Гонконгской бирже, подешевели до самого низкого уровня почти за 19 лет - пессимизм инвесторов в отношении Китая усилило отсутствие новых экономических стимулов и мер поддержки рынка.

Экономическая правда