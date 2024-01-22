Китайские акции на бирже Гонконга подешевели до минимума с 2005 года

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Китайские акции, котирующиеся на Гонконгской бирже, подешевели до самого низкого уровня почти за 19 лет - пессимизм инвесторов в отношении Китая усилило отсутствие новых экономических стимулов и мер поддержки рынка.

Об этом пишет Bloomberg.

На утро 22 января индекс Hang Seng China Enterprises упал на 2,96% и составил 4975,3 пункта: это самый низкий уровень с июля 2005 года.

Это падение сделало HSCE одним из худших ключевых индексов в Азии, отмечает Bloomberg. Наибольшее падение переживают китайские технологические гиганты, в частности Meituan (-5,5%) и Tencent Holdings (-3,46%). Индекс материкового Китая CSI 300 упал на 1,56% - до 3218,9 пункта.

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Падение китайского рынка акций продолжилось после того, как коммерческие кредиторы в стране сохранили ставки по кредитам без изменений, поясняет агентство. Этот шаг последовал за решением Народного банка Китая сохранить базовые ставки на прежнем уровне: по кредитам первоклассным заемщикам на год - 3,45%, на пять лет - 4,2%.

Такое решение может разочаровать инвесторов, которые надеялись на более агрессивные стимулы, отмечает Bloomberg.

Нынешнее падение на китайском рынке может быть связано с отсутствием катализаторов в ближайшее время и оттоком инвестиций в более привлекательные альтернативы в регионе, заявил аналитик Bloomberg Intelligence Марвин Чен.

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По его словам, глобальные рынки растут в секторе микросхем, и в этой сфере Китай и остальной мир могут идти разными путями из-за геополитической напряженности.

Начало 2024 года стало для китайских ценных бумаг худшим за последние пять лет, подчеркивает Bloomberg. За две недели инвесторы продали китайские акции на 1,1 млрд долл.

Экономическая правда