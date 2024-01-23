Дотации РФ оккупационным "властям" захваченных территорий Украины в 2023 году составили 7,6 миллиарда долларов

Россия в прошлом году выделила на дотации для оккупированных территорий Украины в целом 675 миллиардов рублей (7,6 миллиардов долларов).

Об этом свидетельствуют подсчеты российской редакции Forbes.

На дотации оккупационным администрациям Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины ушло 513 миллиардов рублей из федерального бюджета. Еще 162 млрд рублей должен был получить оккупированный Крым.

Издание посчитало, что зависимость бюджета оккупационной администрации так называемой "ДНР" от федеральной помощи в 2023 году составила 82% - она получила 233,9 млрд рублей дотаций.

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Доходы оккупационной администрации "ЛНР" состояли из федеральных дотаций на 81,6%, которые достигали 188,7 млрд рублей по состоянию на конец 2023 года.

Доходы оккупационной администрации Запорожской области состояли из дотаций на 89,5% - она получила из российского бюджета 72,8 млрд рублей. На содержание оккупированных районов Херсонской области дотации составили 52,2 млрд рублей или 86,8% всех доходов.

Еще 162 млрд рублей из федерального бюджета должен был получить оккупированный Крым, однако издание не приводит для него фактических данных.

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В этом году российские власти планируют значительно урезать дотации на содержание оккупированных территорий - до 430 млрд рублей (включая Крым).

Так, уровень дотационности должен снизиться:

для оккупационной администрации "ДНР" - до 65,6% (до 137,4 млрд рублей);

Крыма - до 63,5% (126,7 млрд рублей);

"ЛНР" - до 63% (92,6 млрд рублей);

Херсонской области - до 74% (33,2 млрд рублей);

Запорожской области - до 72% (40 млрд рублей) в 2024 году.

Кроме этого издание указывает, что в прошлом году фактические дотации на содержание оккупационных администраций значительно превысили план. Например, для оккупантов "ДНР" они оказались на 37% выше, чем планировалось. При этом самый большой источник собственных доходов оккупационных администраций - около 80% составляет НДФЛ.

Напоминаем:

Министерство финансов РФ в 2023 году потратило почти половину ликвидной части Фонда национального благосостояния, который является главным источником ресурсов "на черный день", - 4 из 9 триллионов рублей.