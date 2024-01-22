Украина предложила Польше строительство автобана Краковец - Ровно

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Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Польше построить на условиях концессии автобан, который будет соединять Краковец и Ровно.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместного брифинга с премьером Польши Дональдом Туском.

По словам Шмыгаля, польский премьер получил предложение рассмотреть возможность участия польской стороны в строительстве автобана Краковец - Львов - Броды - Ровно, который должен стать продолжением самой длинной польской автомагистрали А4.

Данная автомагистраль, в свою очередь, является продолжением и частью панъевропейского коридора E40.

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Украинский премьер добавил, что такой проект мог бы стать историей совместного успеха Украины и Польши. Кроме того, украинская сторона предлагает Польше дополнительно построить еще 4 пункта пропуска на границе, что позволит увеличить их количество до 18.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Украина в 2022 году планировала начать строительство первого автобана от Краковца до Бродов и Ровно. Для этого уже даже были проведены соответствующие исследования и изучен трафик.

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