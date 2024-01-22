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Укр / Рус

Україна запропонувала Польщі побудувати автобан Краковець – Рівне

Понеділок, 22 січня 2024, 20:56
 
getty images

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Польщі побудувати на умовах концесії автобан, який сполучатиме Краковець та Рівне. 

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з премʼєром Польщі Дональдом Туском.

За словами Шмигаля, польський премʼєр отримав пропозицію розглянути можливість участі польської сторони в будівництві автобану Краковець – Львів – Броди – Рівне, який має стати продовженням найдовшої польської автомагістралі А4. 

Дана автомагістраль, своєю чергою, є продовженням і частиною пан'європейського коридору E40.

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Український премʼєр додав, що такий проєкт міг би стати історією спільного успіху України й Польщі. Крім того, українська сторона пропонує Польщі додатково побудувати ще 4 пункти пропуску на кордоні, що дозволить збільшити їхню кількість до 18. 

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Україна у 2022 році планувала розпочати будівництво першого автобану від Краковця до Бродів та Рівного. Для цього вже навіть були проведені відповідні дослідження та вивчений трафік.

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Економічна правда
Укр / Рус
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