Житель Львовской области пытался перевезти 3,5 тонны кофе в Украину, назвав его "личными вещами"

На пункте пропуска "Шегини-Медика" работники таможни обнаружили 3 526 герметичных упаковок кофе в зернах торговой марки "Gimoka", которые житель Львовщины назвал в декларации "личными вещами".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

"В пункт пропуска "Шегини-Медика" из Республики Польша прибыло транспортное средство "IVECO", которым управлял 40-летний житель Львовской области. Во время прохождения таможенного контроля гражданин указал в декларации только о наличии личных вещей", - говорится в сообщении.

Однако при осмотре авто работники таможни обнаружили более 3,5 тыс герметичных упаковок кофе в зернах торговой марки "Gimoka". Отмечается, что ориентировочная стоимость товара производства Италии составляет более миллиона гривен.

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Добавляется, что по соответствующему факту работники таможни составили админпротокол по ч.3 ст. 471 ТКУ, который предусматривает наложение штрафа в размере трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией таких товаров или без таковой.

Напомним:

Руководителя Черновицкой таможни, который мог способствовать перемещению электронных сигарет вне таможенного контроля на более 40 млн грн, уволили. Еще двое таможенников получили подозрения.

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Экономическая правда.