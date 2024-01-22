Житель Львовской области пытался перевезти 3,5 тонны кофе в Украину, назвав его "личными вещами"
На пункте пропуска "Шегини-Медика" работники таможни обнаружили 3 526 герметичных упаковок кофе в зернах торговой марки "Gimoka", которые житель Львовщины назвал в декларации "личными вещами".
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
"В пункт пропуска "Шегини-Медика" из Республики Польша прибыло транспортное средство "IVECO", которым управлял 40-летний житель Львовской области. Во время прохождения таможенного контроля гражданин указал в декларации только о наличии личных вещей", - говорится в сообщении.
Однако при осмотре авто работники таможни обнаружили более 3,5 тыс герметичных упаковок кофе в зернах торговой марки "Gimoka". Отмечается, что ориентировочная стоимость товара производства Италии составляет более миллиона гривен.
Добавляется, что по соответствующему факту работники таможни составили админпротокол по ч.3 ст. 471 ТКУ, который предусматривает наложение штрафа в размере трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией таких товаров или без таковой.
Напомним:
Руководителя Черновицкой таможни, который мог способствовать перемещению электронных сигарет вне таможенного контроля на более 40 млн грн, уволили. Еще двое таможенников получили подозрения.
Экономическая правда.