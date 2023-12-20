Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці

фото: держмитслужба

Керівника Чернівецької митниці, який міг сприяти переміщенню електронних сигарет поза митним контролем на понад 40 млн грн, звільнили. Ще двоє митників отримали підозри.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби у Facebook.

У серпні цього року було проведено позапланову перевірку, під час якої виявили факти можливої протиправної діяльності керівника та посадових осіб Чернівецької митниці.

"Так, були встановлені факти,які свідчать про сприяння посадовцями переміщенню електронних сигарет поза митним контролем на загальну суму понад 40 млн грн. Завдяки тісній взаємодії Держмитслужби та митних органів Румунії, вдалося отримати підтвердження цієї інформації.

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У подальшому Держмитслужба ініціювала ряд дисциплінарних проваджень та застосувала заходи дисциплінарного впливу до 17 митників. Посадовця, який на той час виконував обов'язки начальника Чернівецької митниці, звільнено з посади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що матеріали перевірки про факт скоєння можливого кримінального правопорушення скерували до правоохоронних органів. Двоє посадовців митниці отримали підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 ККУ.

За даними YouControl, станом на 20 грудня обов'язки керівника Чернівецької митниці виконує Юрій Герасимов.

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Економічна правда