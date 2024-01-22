Программа Stanford Ignite Ukraine: какие украинские стартапы поедут на обучение в Стэнфорд

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CfE accelerator Украинского католического университета объявил 42 предпринимателей, которые в феврале 2024 года начнут учиться в Stanford Graduate School of Business.

Об этом сообщается на сайте CfE accelerator.

Программа Stanford Ignite Ukraine продлится 7 недель, 3 из которых участники проведут в Stanford Graduate School of Business. Организаторы будут покрывать стоимость обучения, проживания вблизи кампуса и основные логистические расходы.

Участниками программы стали представители малого и среднего бизнеса.

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В частности, сервис поиска и доставки лекарств Liki24.com; производитель БПЛА "Атлон Авиа"; коммуникационное агентство Gres Todorchuk; бренд одежды JUL; CleanTech-стартап, создающий биоразлагаемые изделия из кофейной гущи rekava; сеть магазинов туристической и спортивной одежды и снаряжения Gorgany; производитель бельгийского шоколада Spell Chocolate; бренд ювелирных изделий dukachi; сервис сравнения и онлайн оформления страховых продуктов hotline.finance и другие.

Полный список - по ссылке.

Отмечается, что на программу поступали заявки из разных регионов Украины - Киева, Львова, Харькова, Одессы, Ивано-Франковска, Днепра, Донецка, Херсона, Запорожья.

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По словам организаторов, Stanford Ignite Ukraine состоится во второй раз, а новый набор на программу начнется осенью 2024 года.

Напомним:

Сообщалось, что для 42 украинских предпринимателей малого и среднего бизнеса запустили бесплатную образовательную программу Stanford Ignite Ukraine в Stanford Graduate School of Business.

Экономическая правда