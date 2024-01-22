Украина предложила Польше систему контроля экспорта агропродукции - Шмыгаль

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Украинское правительство предложило Польше механизм верификации экспорта агропродукции в соответствии с решением Европейской комиссии, который уже работает с Румынией и Болгарией.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместного брифинга с премьером Польши Дональдом Туском.

По словам украинского премьера, стороны обсудили много вопросов двустороннего сотрудничества, в частности беспрепятственного движения товаров через границу. "Считаем, что на сегодня вопрос решен. Граница разблокирована, а совместная работа дает результат", – сказал Шмыгаль.

Премьер также добавил, что со своей стороны украинская сторона пообещала приложить максимум усилий, чтобы не навредить и поддержать польских фермеров и перевозчиков. Кроме того, Украина ожидает, что Польша предпримет шаги для снятия ограничения для украинских фермеров и производителей.

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"Украина предложила механизм верификации экспорта агропродукции в соответствии с решением Европейской комиссии. Этот механизм уже эффективно работает с Румынией и Болгарией, и мы предлагаем его использовать в наших взаимовыгодных отношениях", - отметил Шмыгаль.

Премьер также призвал Еврокомиссию продолжить меры по либерализации торговли для Украины, а также либерализации перевозок.

Напомним:

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Польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством по некоторым требованиям и приостановят свой протест.

Польша готовится предложить изменения в соглашение о так называемом транспортном безвизе между ЕС и Украиной и приглашает Украину к сотрудничеству в этом процессе.