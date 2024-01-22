В Украине впервые с начала войны снизились зарплаты ІТ-разработчиков - исследование

Впервые с начала большой войны в Украине снизились зарплаты ІТ-разработчиков - в декабре 2023 года медианная зарплата снизилась до 3300 долларов с 3435 долларов полгода назад.

Об этом говорится в исследовании DOU.

Согласно ему, наибольшее падение зафиксировали в зарплатах специалистов уровня Senior (на 163 долл, до 4738 долл). Зарплаты Middle снизились на 100 долл, до 2500 долл.

Медианная зарплата начинающих составила 950 долл против 1000 долл полгода назад. Интерны теперь в среднем могут рассчитывать на 350 долл вместо 450 долл.

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Зарплаты опытных разработчиков - уровня Tech Lead и Architect - пока остаются на прежнем уровне, падение зарплаты Team Lead незначительное (на 25 долл по сравнению с летом 2023 года).

Больше всего зарабатывают, как и раньше специалисты Back-end и Mobile. Уменьшение зарплат здесь пока ощущается меньше, чем среди Front-end и Full Stack специалистов.

Медианные зарплаты специалистов по Front-end всех уровней, кроме Lead+, снизились. Среди специалистов по Full Stack это в первую очередь касалось джунов (на 80 долл) и сеньоров (на 450 долл).

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В географическом разрезе зарплаты разработчиков снизились в большинстве городов, включая Киев и Львов. В Днепре, Харькове и Черновцах медианные зарплаты на том же уровне, а в Луцке и Полтаве зафиксирован небольшой рост.

В исследовании путем анкетирования приняли участие 5959 разработчиков всех тайтлов и специализаций, которые живут в Украине или временно выехали за границу, но планируют вернуться.

Напоминаем:

Количество вакансий в базе данных Государственной службы занятости на конец 2023 года составило 40 тыс. единиц, что вдвое больше, чем по состоянию на конец 2022 года.