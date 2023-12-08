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После ночного обстрела в Харькове значительно повреждено здание облэнерго

Пятница, 8 декабря 2023, 14:45 - Лия Ильченко
 

В результате вражеского массированного ракетного удара, нанесенного по Харькову в ночь на пятницу, было существенно повреждено здание распределительного пункта облэнерго.

Об этом говорится в сообщении "Харьковоблэнерго".

"Значительные повреждения получило здание распределительного пункта АО "Харьковоблэнерго" в Шевченковском районе Харькова. Обесточены 165 бытовых потребителей", - сообщает пресс-служба "Харьковоблэнерго".

В настоящее время идет разбор завалов и устанавливаются объемы повреждения электрического оборудования. Энергетики прилагают максимум усилий для скорейшего заживления обесточенных потребителей.

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Напоминаем:

В ночь на 8 декабря российские оккупационные войска нанесли по Харькову 6 ударов, по предварительным данным ракетами С-300.

Харков энергетика облэнерго
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