Приватбанк продает 80 тысяч безнадежных кредитов физлиц

Государственный Приватбанк выставил на торги права требования на более 80 тысяч потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов.

Об этом сообщается на сайте банка.

"Данный портфель включает более 80 тысяч потребительских кредитов предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов. Из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие, мобилизованные - по информации, которая имеется в ПриватБанке", - говорится в сообщении.

Общая задолженность по указанным кредитам составляет 501,4 млн грн. Это является начальной (стартовой) ценой лота.

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Приобрести право требования по кредитам можно на платформе системы электронных торгов Минюста OpenMarket ГП "СЕТАМ".

Продажа долга будет осуществляется путем проведения электронных торгов, которые состоят из автоматического пошагового снижения начальной (стартовой) цены лота, этапов подачи закрытых ценовых предложений и ценового предложения. Минимальная цена продажи лота составляет 2,1 (две целых одна десятая) % от начальной (стартовой) цены лота.

К торгам Приватбанк приглашает профессиональных участников рынка, которые занимаются взысканием долгов. Это финансовые учреждения, которые имеют действующую лицензию на предоставление средств взаймы и/или услуги по факторингу.

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Напоминаем:

Тестовую продажу безнадежных кредитов Приватбанк впервые осуществил в сентябре 2021 года. Тогда было выставлено на продажу 90 тысяч безнадежных кредитов физлиц номинальной стоимостью в 700 млн грн. Это были кредиты, которые не обслуживались более десяти лет.

На тот момент средняя стоимость продажи долгов по кредитным картам у банков-банкротов, которыми управлял Фонд гарантирования вкладов физлиц, составляла 0,6-0,8% от номинальной стоимости

В сентябре 2021 года Нацбанк опубликовал список первых зарегистрированных коллекторских компаний.

В январе 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) составляла 38% по сравнению с 30% на 1 января 2022 года.

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