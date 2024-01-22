Китай покупает микросхемы почти на рекордные 40 миллиардов долларов, чтобы преодолеть ограничение США

Импорт машин для изготовления микросхем Китаем подскочил, поскольку фирмы наращивали инвестиции, пытаясь обойти усилия США, направленные на сдерживание полупроводниковой промышленности страны.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно подсчетам Bloomberg на основе официальных таможенных данных, импорт оборудования, используемого для производства компьютерных микросхем, в 2023 году вырос на 14% до 40 миллиардов долларов США. Увеличение произошло, несмотря на падение общего импорта на 5,5% в прошлом году.

"Китайские компании, занимающиеся производством микросхем, быстро инвестируют в новые заводы по производству полупроводников, чтобы попытаться расширить возможности страны и обойти экспортный контроль, который вводят США и их союзники. Эти ограничения усложняют китайским компаниям доступ к машинам, необходимым для производства мощнейших микросхем, и замедляют развитие высокотехнологичного сектора Китая, который считается угрозой для США", – пишет Bloomberg.

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Импорт Китая из Нидерландов резко возрос в прошлом году перед введением нового экспортного контроля, который еще больше ограничит возможности таких компаний как Semiconductor Manufacturing International Corp получать новейшее оборудование.

В декабре импорт литографического оборудования из Нидерландов подскочил почти на 1000% по сравнению с годом ранее до 1,1 миллиарда долларов, поскольку фирмы поспешили покупать в преддверии начала голландских ограничений в этом месяце.

Напомним:

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Китайские военные, государственные научно-исследовательские институты искусственного интеллекта и университеты за последний год закупили небольшие партии полупроводников Nvidia A100 и H100, запрещенных США к экспорту в Китай.