Военные и правительство Китая покупают микросхемы Nvidia несмотря на санкции США – Reuters

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Китайские военные, государственные научно-исследовательские институты искусственного интеллекта и университеты за последний год закупили небольшие партии полупроводников Nvidia A100 и H100, запрещенных США к экспорту в Китай.

Об этом пишет Reuters, которое провело обзор тендерной документации.

"Продажи по большей части неизвестными китайскими поставщиками подчеркивают трудности, с которыми сталкивается Вашингтон, несмотря на свои запреты, которые имеют целью полностью перекрыть доступ Китая к передовым американским чипам, которые могли бы способствовать прорыву в области искусственного интеллекта и сложных компьютеров для своих военных.

Покупка или продажа высококлассных американских чипов не является незаконной в Китае, и общедоступные тендерные документы показывают, что десятки китайских компаний купили и получили полупроводники Nvidia с момента введения ограничений", - пишет агентство.

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К ним относятся чипы A100 и более мощный чип H100, экспорт которых в Китай и Гонконг был запрещен в сентябре 2022 года, а также более слабые чипы A800 и H800, которые Nvidia тогда разработала для китайского рынка, но которые также были запрещены в октябре прошлого года.

Графические процессоры, которые создает Nvidia, считаются намного лучше конкурирующих продуктов для работы с искусственным интеллектом, поскольку они могут эффективнее обрабатывать огромные объемы данных, необходимых для задач машинного обучения.

Постоянный спрос на запрещенные чипы Nvidia и доступ к ним также подчеркивает отсутствие хороших альтернатив для китайских фирм, несмотря на зарождение конкурентных продуктов от Huawei и других. До запрета Nvidia занимала 90% китайского рынка микросхем для искусственного интеллекта.

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Среди покупателей были элитные университеты, а также две организации, на которые распространяются экспортные ограничения США - Харбинский технологический институт и Университет электронной науки и техники Китая, которые были обвинены в причастности к военным делам или в связях с военным ведомством, что противоречит национальным интересам США.

Первый приобрел шесть чипов Nvidia A100 в мае для обучения модели ИИ. Вторая компания приобрела один A100 в декабре 2022 года. Его назначение не было идентифицировано.

Ни один из покупателей, упомянутых в статье Reuters, не ответил на запросы о комментариях.

"Обзор Reuters обнаружил, что ни Nvidia, ни одобренные компанией ритейлеры не были среди определенных поставщиков. Непонятно, как поставщики закупали чипы Nvidia.

Однако после введения ограничений в США возник подпольный рынок таких чипов в Китае. Китайские поставщики ранее заявляли, что они скупают избыточные запасы, которые попадают на рынок после того, как Nvidia отгружает крупные партии крупным американским фирмам, или импортируют через компании, зарегистрированные в таких странах, как Индия, Тайвань и Сингапур", - говорится в материале.

Reuters обратилось за комментариями к 10 поставщикам, перечисленным в тендерной документации, включая упомянутых в статье, - ни один из них не ответил.

Nvidia заявила, что придерживается всех действующих законов об экспортном контроле и требует от своих клиентов делать то же самое.

Экономическая правда