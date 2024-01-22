Цены на нефть снижаются после возобновления добычи на месторождении в Ливии

Цены на нефть эталонных марок снижаются 22 января после возобновления добычи на самом крупном месторождении Ливии.

Об этом пишет Enkorr.

Как изменились цены

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляли 78,23 долл за баррель, что на 0,33 долл (на 0,42%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 19 января эти контракты подешевели на 0,54 долл (на 0,7%), до 78,56 долл за баррель.

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Цены фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на 0,25 долл (на 0,34%), до 73,16 долл за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 0,67 долл (на 0,9%) и достигла 73,41 долл за баррель.

В целом по итогам прошлой недели Brent подорожала на 0,3%, WTI – на 1%.

Что повлияло на цены

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Ливийская Национальная нефтяная корпорация 21 января сообщила об отмене режима форс-мажора и полноценном восстановлении добычи на месторождении Аш-Шарара, производительность которого достигает 300 тыс баррелей в сутки.

Режим форс-мажора действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок с месторождения на экспортный терминал Завия.

Напомним:

Цены на нефть выросли 18 января, поскольку ОПЕК прогнозирует относительно сильный рост мирового спроса на нефть в течение следующих двух лет, а рынок следит за перебоями в добыче нефти в США на фоне сильных холодов.