Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США

reuters

Цены на нефть выросли в четверг, поскольку ОПЕК прогнозирует относительно сильный рост мирового спроса на нефть в течение следующих двух лет, а рынок следит за перебоями в добыче нефти в США на фоне сильных холодов.

Об этом пишет Reuters.

Также рынок следит за геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 21 цент, или на 0,3%, до 78,09 долларов за баррель к 05:05 по Гринвичу.

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Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 40 центов, или на 0,6%, до 72,96 долл за баррель.

В своем ежемесячном отчете ОПЕК заявила, что мировой спрос на нефть, как ожидается, вырастет на 1,85 млн баррелей в сутки в 2025 году, до 106,21 млн баррелей в сутки. На 2024 год ОПЕК прогнозирует рост спроса на 2,25 млн баррелей в сутки, что не изменилось по сравнению с декабрьским прогнозом.

"Цены на нефть марки Brent остаются в широком диапазоне, как и в течение последних двух недель, поскольку участники рынка пытаются взвесить смешанную динамику спроса и предложения на фоне геополитической напряженности", - сказали аналитики IG.

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Неожиданное увеличение запасов нефти в США и сложные условия восстановления в Китае продолжают бросать тень на перспективы спроса на нефть, хотя рынок остается настороженным относительно геополитического развития, добавили в IG.

Между тем в крупнейшем нефтедобывающем штате США Северная Дакота температура ниже нуля градусов по Фаренгейту (минус 18 градусов по Цельсию) привела к падению добычи нефти на 650-700 тыс баррелей в сутки, что составляет менее половины обычного уровня, сообщили власти штата.

Экономическая правда