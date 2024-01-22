Курс валют на 22 января: официальная и наличная гривня укрепляются

22 января официальный курс гривны вырос, также национальная валюта укрепилась в банках относительно доллара и евро.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 38,28 - 38,51 грн против котировок в 36,57 - 38,24 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,61 - 41,83 грн против курса 41,53 - 41,80 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 37,5268 грн, евро - 40,8404 грн (19 января доллар - 37,7094 грн, евро - 41,0146 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,7 - 38,25 грн (курс на 19 января - 37,76 - 38,3 грн);

Евро - 41,05 - 41,8 грн (курс на 19 января - 41,2 - 41,85 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 37,5 - 38,5 грн;

Ощадбанк - 37,5 - 38,3 грн;

Укрэксимбанк - 37,6 - 38,3 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,02 грн за доллар, в Ощаде - 38,1 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,02 грн.

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Напомним:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.