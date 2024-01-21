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Движение кораблей по проливу Босфор восстановлено после приостановки

Воскресенье, 21 января 2024, 17:10 - Экономическая правда
 
Getty Images

Движение кораблей по проливу Босфор восстановлено после не длительной задержки. 

Об этом сообщает Reuters.

Утром 21 января движение по Босфору было приостановлено из-за корабля под флагом Либерии, якорь которого самовольно сбросился во время прохождения пролива. 

Инцидент произошел возле моста Явуз Султан Селим. Для оказания помощи было направлено три буксира. 

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Движение восстановили в 17:00 21 января. Корабль под флагом Либерии поплывет к якорной стоянке в Кучукчекмедже под сопровождением буксиров.

Напомним:

16 января 2023 года Босфорский пролив временно блокировался из-за сухогруза, который направлялся из Украины в Стамбул и сел на мель.

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Экономическая правда

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