Крупные немецкие автопроизводители попали в "ловушку" из-за недоверия к электромобилямКрупные немецкие автопроизводители попали в "ловушку" из-за недоверия к электромобилям

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Немецкие автопроизводители, такие, как BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen не успевают за рынком электромобилей, теряя прибыли, из-за ставки на классические автомобили.

Об этом говорится в материале Financial Times.

Компании оказались в ловушке, ведь инвестиции как в электромобили, так и в автомобили с двигателем внутреннего сгорания снижают прибыль.

На фоне растущих азиатских рынков это создает грандиозную проблему для немецкой автопромышленности.

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Как отмечается, последние пять лет были сложными для компаний-автопроизводителей. Они страдали от давления принятия решений по переходу на производство электромобилей. В последние три года к проблемам добавился экономический спад, инфляция и высокие процентные ставки в Германии.

За три года до 2023 года количество немецких поставщиков первого уровня с более чем 20 работниками сократилось с чуть менее 700 до примерно 615, при этом, согласно официальной статистике, за тот же период было потеряно более 30 000 рабочих мест.

В значительной степени финансовое давление, с которым сейчас сталкиваются поставщики, обусловлено необходимостью инвестировать в электромобили одновременно с сохранением доли на рынке двигателей внутреннего сгорания.

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В 2022 году немецкие поставщики потратили 16 млрд евро на исследования и разработки - рекордную сумму, согласно отчету консалтинговой компании Strategy&, что является чрезмерными расходами на фоне кризиса.

Немецкие производители все еще удерживают 25% доли мирового рынка, но эта цифра снизилась на 3% с 2019 года. Доля, в своем большинстве, потеряна в пользу азиатских рынков, которые быстрее приспособились к новой эпохе электромобилей. Немецкие компании продолжают терять долю.

При этом, компании уже ищут пути переориентации производства, и осуществляют соответствующие операции.

Напомним:

Глобальные продажи полностью электрических и гибридных автомобилей (PHEV) выросли на 31% в 2023 году по сравнению с 60% ростом в 2022 году.

В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс гибридных легковых авто. Это на 55% больше, чем годом ранее и на 8% меньше по сравнению с 2021 годом.