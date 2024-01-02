Состояние российский олигархов в 2023 году выросло на 50 миллиардов долларов

Владимир Путин и Вагит Алекперов getty images

Состояние самых богатых людей России в прошлом году увеличилось более чем на 50 миллиардов долларов, больше всего разбогател основатель "Лукойла" Вагит Алекперов.

Об этом свидетельствуют данные сводки Bloomberg Billionaires Index, передает российское издание "Коммерсант".

Больше всего разбогатели следующие российские олигархи:

основатель "Лукойла" Вагит Алекперов - + 9,29 млрд долл (всего 24,7 млрд долл);

соучредитель компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко - +5,67 млрд долл (всего 17,42 млрд долл);

основатель НЛМК Владимир Лисин - +4,08 млрд долл (всего 23,9 млрд долл);

бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун - +3,91 млрд долл (всего 9,78 млрд долл);

глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон - +2,83 млрд долл (всего 27,5 млрд долл).

Наибольшие убытки понес основной акционер "Акрона" Вячеслав Кантор - его состояние уменьшилось на 149 млн долл, до 6,21 млрд долл.

Реклама:

Самым богатым россиянином остается владелец "Норникеля" олигарх Владимир Потанин, его состояние выросло на 2,5 млрд долл, до 31,1 млрд долл.

Напоминаем:

Основатель компаний Tesla и SpaceX, владелец Х, американский миллиардер Илон Маск по итогам 2023 года остается самым богатым человеком мира.

Реклама: