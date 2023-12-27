Україна може повернутися на ринок зовнішніх запозичень через рік - глава Мінфіну

Україна за підсумками реструктуризації євробондів у 2024 році може повернутися на ринок зовнішніх запозичень у 2025-2026 роках.

Про це заявив міністр Сергій Марченко під час ютуб-проєкту Forbes "Business Breakfeast.

"Завдання в нас ключове: не отримати дефолт; мати можливість запозичувати на ринку капіталу, нам це буде потрібно, я думаю, починаючи з 25-26 року; виконати зобов'язання в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, дотримуючись наших показників щодо співвідношення боргу до ВВП, інших показників, які передбачаються на середньострокову перспективу", - сказав міністр.

Марченко нагадав, що відстрочка з виплат за єврооблігаціями України закінчується 1 вересня 2024 року.

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"У нас є час, ми готуємо відповідні рішення", - зазначив міністр, додавши, що поки що немає ще повної картини, але є кілька планів дій.

Очільник Мінфіну наголосив, що на внутрішньому ринку запозичень ризик реструктуризації або відмови держави від виконання своїх зобов'язань відсутній, а стоїть завдання навпаки розширити коло власників облігацій та інвесторів.

"ОВДП - одне з основних джерел, які фінансують Збройні Сили. Тому жодних кроків, які підірвуть віру в нашу здатність обслуговувати внутрішні боргові зобов'язання, не буде", - підкреслив Марченко.

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