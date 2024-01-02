Украина за полгода экспортировала более 18 миллионов тонн зерновых и зернобобовых

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Украина по состоянию на 2 января в текущем маркетинговом году (с 1 июля 2023 года) экспортировала 18,4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых.

Об этом сообщает Минагрополитики со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

В текущем маркетинговом году Украина уже экспортировала:

7,59 млн т пшеницы;

1,07 млн т ячменя;

1 тыс т ржи;

9,6 млн т кукурузы.

Для сравнения в прошлом году (с 1 июля по 2 января 2022/2023 маркетинговом году Украина) экспортировала 22,76 млн т зерновых и зернобобовых, в частности: 8,41 млн т пшеницы, 1,63 млн т ячменя, 12,5 тыс. т ржи и 12,64 млн т кукурузы.

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За первые 2 дня января 2024 года Украина экспортировала 1 тыс. т пшеницы, в прошлом году - 15 тыс. т кукурузы.

Также в 2023/2024 маркетинговом году Украина экспортировала 58,7 тыс. т муки (с 1 июля 2022 года по 2 января 2023 года - 69 тыс. т).

Напоминаем:

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Экспорт продукции по временному коридору, который ввела Украина, в конце декабря составил около 13 млн тонн продукции, в начале декабря этот показатель достигал 7 млн тонн.