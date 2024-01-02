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Один из крупнейших НПЗ Великобритании продолжает сотрудничество с подразделением российской нефтяной компании "Лукойл" подсанкционного российского олигарха Вагита Алекперова.

Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что Essar Oil, которая владеет и управляет нефтеперерабатывающим заводом Stanlow, прекратила весь импорт российского топлива в 2022 году после вторжения в Украину.

Однако недавно предоставленные отчеты показывают, что компания предоставила кредитную линию Litasco, нефтетрейдерскому подразделению российского "Лукойла", который является второй по величине нефтяной компании России. Сама Litasco не подпадает под санкции.

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Соглашение фактически является кредитной линией, которая позволяет Essar покупать топливо и платить позже.

Двухлетнее соглашение истекло в мае 2023 года, но было продлено до июня 2024 года, прежде чем деньги будут выплачены согласно соглашению о "развязке и урегулировании".

Litasco полностью принадлежит "Лукойлу", чей основатель Алекперов попал под санкции Великобритании в апреле 2022 года.

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"Лукойл" находится под санкциями в США, но не в Великобритании или ЕС, а Litasco не подпадает под санкции ни в одной из юрисдикций.

Алекперов покинул пост директора Лукойла вскоре после того, как на него попали санкции, но остается акционером в 8,5%.

Напоминаем:

Neftochim Burgas - крупнейший нефтеперерабатывающий завод Болгарии, злоупотребляя исключением, которое сделали этой стране по покупке российской нефти, помогает России продавать нефть на мировых рынках.