Одна из британских нефтяных компаний продолжает сотрудничество с подразделением российского "Лукойла" - СМИ
Один из крупнейших НПЗ Великобритании продолжает сотрудничество с подразделением российской нефтяной компании "Лукойл" подсанкционного российского олигарха Вагита Алекперова.
Об этом сообщает The Guardian.
Издание отмечает, что Essar Oil, которая владеет и управляет нефтеперерабатывающим заводом Stanlow, прекратила весь импорт российского топлива в 2022 году после вторжения в Украину.
Однако недавно предоставленные отчеты показывают, что компания предоставила кредитную линию Litasco, нефтетрейдерскому подразделению российского "Лукойла", который является второй по величине нефтяной компании России. Сама Litasco не подпадает под санкции.
Соглашение фактически является кредитной линией, которая позволяет Essar покупать топливо и платить позже.
Двухлетнее соглашение истекло в мае 2023 года, но было продлено до июня 2024 года, прежде чем деньги будут выплачены согласно соглашению о "развязке и урегулировании".
Litasco полностью принадлежит "Лукойлу", чей основатель Алекперов попал под санкции Великобритании в апреле 2022 года.
"Лукойл" находится под санкциями в США, но не в Великобритании или ЕС, а Litasco не подпадает под санкции ни в одной из юрисдикций.
Алекперов покинул пост директора Лукойла вскоре после того, как на него попали санкции, но остается акционером в 8,5%.
Напоминаем:
Neftochim Burgas - крупнейший нефтеперерабатывающий завод Болгарии, злоупотребляя исключением, которое сделали этой стране по покупке российской нефти, помогает России продавать нефть на мировых рынках.