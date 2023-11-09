Найбільший НПЗ Болгарії таємно допомагає Росії продавати нафту на світових ринках - розслідування

Neftochim Burgas - найбільший нафтопереробний завод Болгарії, зловживаючи винятком, який зробили цій країні щодо купівлі російської нафти, допомагає Росії продавати нафту на світових ринках.

Це виявило спільне розслідування Global Witness, Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) та Центру вивчення демократії (CSD).

Розслідування показало, що нафтопереробний завод вже приніс до бюджету РФ приблизно 1,1 мільярда євро податків.

Після введення Євросоюзом санкцій проти російської нафти, для Болгарії зробили виняток, який пояснили національною безпекою країни щодо поставок енергоносіїв.

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Виняток передбачав, що Болгарія не може перепродавати імпортовану російську нафту іншим країнам.

Водночас дані 2023 року показали, що обсяги нафти, які закуповує Болгарія, не можна пояснити енергобезпекою цієї країни.

Болгарія стала четвертим за величиною покупцем російської сирої нафти, що транспортується морем, поступаючись лише Індії, Китаю та Туреччині.

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Розслідування показало, що замість того, щоб просто задовольнити внутрішній попит, нафтопереробний завод Neftochim Burgas почав використовувати виняток для Болгарії, для того, щоб сприяти продажу російської нафти на світових ринках.

Логіку дій цього підприємства легко пояснити, якщо врахувати, що його контрольний пакет акцій належить і управляється російським гігантом викопного палива "Лукойл".

За оцінками аналізу CREA, лише морський експорт нафтопродуктів через Болгарію оцінюється в 984 мільйони євро за перші 10 місяців 2023 року.

"У той час як країни ЄС відчувають тягар ембарго, Burgas купує російську нафту зі значними знижками у "Лукойлу" і продає продукти нафтопереробки на світовому ринку", - зазначили розслідувачі.

При цьому, Кремль отримує подвійну вигоду від організованої через Burgas торгівлі: один раз у вигляді податків, що стягуються з виробництва та експорту нафти, купленої нафтопереробним заводом, і другий раз - від податків, які сплачує "Лукойл", друга за величиною компанія Росії та кінцевий власник 99% нафтопереробного заводу Neftochim Burgas.

Дані Євростату показують, що з березня по липень 2023 року Болгарія експортувала до ЄС 304 тис тонн нафтопродуктів. За цей же період нафтопереробний Neftochim Burgas імпортував 2,1 мільйона тонн російської нафти і лише 216 000 тонн неросійської нафти.

Розслідувачі також не виключають, що до реекспорту російської нафти причетні й двоє менших нафтопереробних заводів Болгарії.

При цьому, деякі продукти нафтопереробки, які Болгарія експортувала до Румунії (що становить 52% усього експорту ЄС), також могли бути відправлені безпосередньо в Україну.

Burgas не лише створив чорний хід для російської нафти до ЄС. Нафтопереробний завод також експортує продукцію до інших юрисдикцій, в яких застосовано ембарго щодо російської нафти, таких як Сполучені Штати. Дані судноплавства показують, що цього року США імпортували понад 70 000 тонн нафтопродукту з Burgas.

Водночас дані Євростату також показують, що велика кількість нафтопродуктів, обсяг якої важко пояснити, була експортована без зазначення країни призначення.

На "Лукойлі" кажуть, що російська нафта необхідна для безперебійної роботи заводу в Бургасі.

Але дані про відвантаження, з якими ознайомилися Global Witness і CREA, показують, що до вторгнення Росії в Україну нафтопереробний завод мав різноманітні джерела постачання, включаючи Близький Схід, Північну Африку та Європу. Водночас на сьогодні таких альтернатив кардинально поменшало.

Крім того, розслідування показало, що лазівки в нафтопереробці допомагають обходити західні санкції, коли нафта, яка була транспортована за межі Росії, після переробки на такі продукти, як дизельне пальне або бензин, далі легально імпортується по світу.

"Західне ембарго на російську нафту мало на меті підірвати доходи Кремля та перешкодити його здатності вести війну проти України. Але сьогодні Росія продовжує експортувати свій найприбутковіший товар на довоєнному рівні", - резюмували розслідувачі.