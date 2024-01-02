Китайский BYD заявил о рекордных продажах электромобилей

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Китайский автопроизводитель BYD сообщил, что за последние три месяца 2023 года продал рекордные 526 000 автомобилей, работающих только на аккумуляторах.

Об этом пишет BBC.

Продажа более полумиллиона электромобилей BYD более чем 70%-ный всплеск продаж в декабре. Компания BYD, базирующаяся в Шэньчжэне, заявила, что за год продала более 3 миллионов так называемых транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), к которым относятся автомобили и гибриды, работающие только на аккумуляторах.

Соответственно почти 1,6 млн из общего объема продаж приходится на транспортные средства, работающие только на аккумуляторах, сообщает компания.

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Зато Tesla еще не опубликовала свои последние квартальные данные о производстве и доставке автомобилей. Несмотря на это отраслевые аналитики прогнозируют, что за последние три месяца 2023 года Tesla продала около 483 тыс электромобилей, а за год в целом - 1,82 млн.

В прошлом году Маск заявлял, что Tesla имеет потенциал для достижения 2 млн поставок в 2023 году, но с тех пор предупредил, что более высокие затраты на займы оказывают давление на спрос на автомобили его компании.

Напомним:

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Китайский автопроизводитель BYD готов обогнать Tesla и стать новым мировым лидером по продажам электромобилей.