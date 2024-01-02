Цена Bitcoin превысила 45 тысяч долларов впервые с апреля 2022 года

По состоянию на 2 января цена Bitcoin поднялась выше 45 тыс долларов впервые с апреля 2022 года из-за оптимизма относительно возможного одобрения ETF.

Об этом пишет Reuters.

Цена Bitcoin достигла самого высокого уровня за 21 месяц, составив 45 532 долл. В прошлом году криптовалюта выросла на 156%, что является лучшим годовым показателем с 2020 года. В последние дни цена Bitcoin выросла на 2,5% до 45 318 долл, но все еще остается ниже рекордного максимума в 69 000 долл, установленного в ноябре 2021 года.

Кроме того, Ether, монета, которая связана с блокчейн-сетью ethereum, во вторник подорожала на 1,45% до 2386 долл, после того, как в 2023 году она выросла на 91%.

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Инвесторы сосредотачивались непосредственно на том, скоро ли американский регулятор ценных бумаг одобрит спотовый биткойн ETF, который откроет рынок биткойнов для миллионов инвесторов и привлечет миллиарды инвестиций.

Напомним:

Биткойн вырос на 5,1%, пересекая отметку в 41 тыс долл, впервые с мая 2022 года из-за ожидания снижения процентных ставок и перспективе увеличения спроса со стороны сектора биржевых фондов.

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