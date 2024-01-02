Украинцы в прошлом году купили более 60 тысяч новых легковых авто: топ-10 марок
За весь 2023 год в Украине зарегистрировали почти 61 тысячу новых легковых авто - это на 60,6% больше, чем в 2022 году.
Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".
При этом в декабре 2023-го украинцы приобрели 5,9 тыс. новых легковых авто - таким образом по сравнению с 2022 годом декабрьский рынок увеличился на 53%, а относительно ноября 2023 года - вырос на 9%.
По данным ассоциации, лидерство на рынке удерживала японская марка Toyota - 972 шт., также в топ-3 - Renault (678 шт.) и Skoda (600 шт.).
Toyota также лидирует и по итогам 2023 года - 10 197 ед. (+47%).
Далее следуют:
- Renault - 5790 авто (+46%);
- Volkswagen - 5627 авто (+147%);
- Skoda - 4938 авто (+75%);
- BMW - 4128 авто (+139%);
- Hyundai - 2945 авто (+29%);
- Mercedes-Benz - 2543 авто (+52%);
- Suzuki - 2396 авто (+192%);
- Mazda - 2252 авто (+237%);
- Nissan - 1975 авто (+75%).
Бестселлером года на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster - 5445 авто этой модели в 2023 году пополнили украинский автопарк, добавили в ассоциации.
Напомним:
С начала 2023 года украинцы приобрели 191 тысячу подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа - это в 3,5 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период.
Экономическая правда