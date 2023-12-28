Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные

фото: укравтопром

С начала 2023 года украинцы приобрели 191 тысячу подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа - это в 3,5 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

При этом средний возраст подержанных авто, которые в этом году перешли на украинские номера, составляет 10,3 года.

Из общего количества наибольшую долю составили бензиновые авто - 45%, далее следуют дизельные авто 33%, электромобили - 14%, авто с ГБО - 5% и гибриды - 3%.

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По данным ассоциации, самым популярным бензиновым автомобилем с пробегом, который в 2023 году перешел на украинскую регистрацию, был Volkswagen Golf.

В то же время лидер среди дизельных и авто с ГБО - Renault Megane.

Среди электромобилей лидирует Nissan Leaf.

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А у сегментов гибридов первенство за Ford Fusion US.

Напомним:

Спрос на электромобили в Украине в ноябре вырос почти втрое по сравнению с ноябрем 2022 года. Всего зарегистрировали 4316 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).

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Экономическая правда