В двух районах Киевской области частично отсутствует электроснабжение - ДТЭК
Вторник, 2 января 2024, 09:12 -
В Бучанском и Вышгородском районах Киевской области частично отсутствует электроэнергия в результате российской ракетной атаки 2 января.
Об этом сообщили в ДТЭК.
"Киевщина: из-за атаки российских оккупантов частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах", - говорится в сообщении.
В ДТЭК добавляют, что как только ситуация с безопасностью позволит, энергетики начнут восстановление электроснабжения.
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Напомним:
В результате массированной ракетной атаки россиян 2 января в Подольском районе Киева повреждена газовая труба.
Из-за российской ракетной атаки утром 2 января в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева отсутствует свет.
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