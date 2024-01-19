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Украина готова хранить в своих хранилищах до 10 миллиардов кубометров газа – Шмигаль

Пятница, 19 января 2024, 20:31 - Анастасия Дячкина

Украина предлагает европейским компаниям хранить до 10 миллиардов кубометров газа в наших газохранилищах.

Об этом на заседании Кабинета министров сказал премьер-министр Денис Шмигаль.

По словам премьера, украинские газовые хранилища помогают Европе предотвратить энергетический кризис и существенный рост цен на газ в отопительный сезон.

"Мы храним и хранили 2,5 млрд кубов газа от иностранных компаний. Наш амбициозный план – стать "газовым сейфом" Европы, и мы предлагаем европейским компаниям уже сейчас хранить до 10 млрд кубов в наших хранилищах", – отметил Шмигаль.

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Напомним:

Европейские компании ускорили отбор природного газа из украинских хранилищ, поскольку спрос на отопление растет в зимние месяцы.

газ Европа ПХГ
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