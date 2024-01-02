Украинские газовые хранилища помогают Европе предотвратить дальнейшие энергокризисы – FT

фото: укртрансгаз

Европейские компании ускорили отбор природного газа из украинских хранилищ, поскольку спрос на отопление растет в зимние месяцы.

Об этом пишет Financial Times.

По словам газеты, использование украинских хранилищ уменьшает вероятность того, что континент пострадает от очередного энергетического кризиса.

"Европейские компании обратились в Украину, где находятся крупнейшие в Европе хранилища, для хранения своих запасов в начале этого года, несмотря на полномасштабную войну в стране.

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По словам аналитиков, это решение помогло энергетическим группам и трейдерам осуществить лишь относительно небольшой отбор газа из хранилищ в ЕС, что позволило удержать цены на газ на низком уровне и облегчило их пополнение в следующем году", - пишет FT.

"Украина играет ключевую роль в обеспечении безопасности газоснабжения Центральной и Восточной Европы этой зимой", - сказала руководитель отдела европейского газового ценообразования в Argus Media Наташа Филдинг.

По ее словам, использование газа, хранящегося в Украине, "помогает Европе поддерживать свои внутренние запасы на высоком уровне, уменьшая риск того, что хранилища почти опустеют из-за длительных морозов в конце зимы".

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"Украина имеет больше мощностей для хранения газа, чем любая другая страна ЕС, что является наследием ее роли как ключевой страны-транзитера российского трубопроводного газа, на которую до вторжения приходилось почти 40% поставок газа в ЕС.

В 2022 году ЕС погрузился в энергетический кризис, когда цены на природный газ летом выросли до рекордно высокого уровня, поскольку РФ сократила поставки.

Украина стала альтернативой для хранения газа, предназначенного для соседних стран, поскольку хранилища в ЕС достигли почти максимальной мощности еще в середине октября", - отмечает газета.

"Украина также предложила такие стимулы, как низкие тарифы на хранение и освобождение от пошлин на три года, что позволило легко реимпортировать газ в ЕС, поскольку Киев стремится к дальнейшей интеграции в энергетический рынок блока.

Большинство хранилищ в стране находятся глубоко под землей на западе Украины, вдали от линии фронта, и Киев предложил иностранным клиентам до 10 млрд кубометров, то есть треть национальных мощностей. Это в дополнение к 115 млрд кубометров существующих мощностей для хранения газа в ЕС", - добавляет FT.

По данным "Нафтогаза", европейские компании накопили около 2,5 млрд кубометров природного газа накануне зимних месяцев, что является рекордным показателем с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Названия компаний, хранящих газ в хранилищах, обычно не разглашаются из соображений безопасности, но сырьевой трейдер Trafigura в своем последнем финансовом отчете показал, что он есть среди них.

Компании начали отбирать газ из украинских хранилищ в начале ноября, при этом чистый отбор в среднем составлял около 10,7 млн кубометров в сутки, свидетельствуют данные Argus Media.

Этот темп ускорился на фоне резкого похолодания в декабре, когда чистый отбор почти удвоился до среднего показателя 26 млн кубометров в сутки до середины декабря.

По данным Argus, Польша получила более половины газа, выкачанного из украинских хранилищ, а остальное использовали Молдова, Словакия и Венгрия.

По данным отраслевой организации Gas Infrastructure Europe, уровень заполнения газовых хранилищ ЕС, несмотря на холодную погоду, даже в конце декабря оставался на уровне почти 90%, что значительно превышает средний показатель за предыдущие пять лет.

"Отбор газа из украинских хранилищ безусловно помог удержать европейские запасы на уровне около 90 процентов", - сказал старший аналитик Rystad Energy Николин Бромандер.

Экономическая правда