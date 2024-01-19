Хаос в Красном море угрожает поставкам продовольствия и ценам - Bloomberg

Кризис в Красном море начинает нарушать поставки продукции от кофе до фруктов и угрожает остановить замедление инфляции продовольствия, что принесло некоторое облегчение потребителям.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что суда, груженные продовольствием, являются одними из тех, кто избегает нападений хуситов на ключевом водном пути, плавая вокруг Африки, более длинным и дорогим маршрутом.

Но в отличие от грузов с газом, нефтью и потребительскими товарами, более длинные сроки доставки рискуют сделать скоропортящиеся продукты непригодными для продажи.

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Это в свою очередь пугает отрасль. Так, итальянские экспортеры опасаются, что киви и цитрусовые испортятся в пути, китайский имбирь становится дороже, а некоторые грузы африканского кофе ненадолго задержаны. Зерно перенаправляется из Суэцкого канала, а грузовик для перевозки скота, направляющийся на Ближний Восток, изменил курс.

"Хотя влияние пока ограничено, это напоминание о том, насколько хрупкими могут быть цепи поставок продуктов питания. Если сбои усилятся, они могут приостановить падение цен на продовольственные товары, которое начало просачиваться через более дешевые счета за продукты", - пишет издание.

Управляющий директор Euro Fruits, крупного индийского экспортера винограда, Нитин Агравал говорит, что "здесь все проиграли". Обычно компания доставляет в Европу через Красное море, но теперь использует более длинный маршрут, который более чем в четыре раза увеличивает расходы на транспортировку и удваивает время доставки.

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Это означает, что качество винограда пострадает, и большинство европейских импортеров согласились на повышение цен на индийский виноград, что сделает его дороже для потребителей.

По данным Европейской ассоциации свежих продуктов Freshfel, Европейский Союз в целом полагается на Индию, чтобы получить около седьмой части столового винограда и более 35% на пике урожая в марте-апреле.

Итальянские экспортеры, которые продают сельскохозяйственную продукцию в Азию на около 4,4 млрд долл, обеспокоены тем, что движение вокруг Африки повредит свежести и увеличит расходы на такие фрукты, как яблоки.

С подобными проблемами сталкивается отрасль мяса. Это также головная боль для фермеров, которым, возможно, придется снизить цены, чтобы компенсировать более высокие расходы на доставку.

Напоминаем:

Темпы экспорта украинской агропродукции в январе сократились на 20% из-за новогодних праздников и кризиса в Красном море.