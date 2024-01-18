Через кризу в Червоному морі знизився експорт українського продовольства - Сольський

Темпи експорту української агропродукції у січні скоротились на 20% через новорічні свята та кризу в Червоному морі.

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський в ефірі національного телемарафону.

"Темпи дещо знизилися. Ми їх пов'язуємо з об'єктивними причинами: це збіги, пов'язані з Новим роком… Другий момент - проблеми в Червоному морі", - зазначив міністр.

Сольський пояснив, що частина українського агроекспорту йшла через Червоне море і прямувала до Азії, Китаю, інших країн і Східної Африки.

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Через сповільнення руху кораблів та інші фактори обсяг виходу агропродукції з постів знизився на 20%.

"Це не суттєво, але все одно великі обсяги", - зазначив очільник Мінагрополітики.

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Нагадуємо:

Британська нафтова компанія Shell призупинила усі поставки через Червоне море на невизначений термін після того, як удари США та Великобританії по єменських повстанцях-хуситів викликали побоювання щодо подальшої ескалації.