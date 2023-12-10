"Шахтер" после финансовых трудностей планирует выйти на рынок Саудовской Аравии

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Донецкий футбольный клуб "Шахтер" рассматривает возможности для выхода на спортивный рынок Саудовской Аравии, в поисках возможности улучшить финансовые показатели.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается, генеральный директор клуба Сергей Палкин привлек женевскую спортивную консалтинговую компанию LTT Sports, которая имеет базу в Джидде (Саудовская Аравия), для обсуждения сделок с клубами саудовской профессиональной лиги, включая ФК "Аль-Таавун". Целью является подписание выгодных трансферов игроков и организация показательных матчей в стране Персидского залива в следующем сезоне.

"Мы выходим на этот рынок, поскольку мы поняли, что Саудовская Аравия имеет много денег и вскоре будет принимать Чемпионат мира по футболу", - говорит CEO "Шахтера" Сергей Палкин в комментарии.

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За последний год Саудовская Аравия инвестировала в спортивный рынок сотни миллионов долларов, переманила таких звезд, как Криштиану Роналду и Карим Бензема. Кроме этого, Саудовская Аравия является наиболее вероятным местом для проведения чемпионата мира по футболу 2034 года.

За последние 2 года "Шахтер" встретился с большими вызовами из-за боевых действий. Как известно, крайние годы не были удачными для финансового состояния клуба. В 2018-2019 году общие доходы составляли 250 млн долл, тогда как в 2021-2022 году сумма составила всего 80 млн долл, в том числе лишь 23 млн долл от трансфера игроков. На ситуацию также повлияли недавние бесплатные трансферы игроков "Шахтера" в другие клубы, которые клуб пытается оспаривать против ФИФА.

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Донецкий "Шахтар" продал полузащитника клуба и сборной Украины Михаила Мудрика в лондонский "Челси" за рекордную для Украины сумму - 70 млн евро и еще 30 млн бонусов.

Экономическая правда