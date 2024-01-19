Россия довела до критического состояния треть теплосетей, хуже всего - в оккупированном Севастополе

Состояние теплосетей в России достигло критического износа, развал инфраструктуры ЖКХ затронул, в том числе, и оккупированные территории Украины.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные Росстата.

Как пишет издание RTVI, речь идет о данных 2022 года. Информации за 2023 год, когда коллапс системы ЖКХ - отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России - на данный момент еще нет.

Однако уже в 2022 году самая сложная ситуация наблюдалась в оккупированном Севастополе. После 10 лет оккупации износ теплосетей там превысил 92%.

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Что касается регионов России, в Северной Осетии, Липецкой области, Кабардино-Балкарии, Томской и Свердловской областях — в замене нуждаются более 50% тепло- и паровых сетей. В Подмосковье, жители которого в 30-градусные морозы оказались без тепла, износ теплосетей чуть меньше среднероссийского уровня — 29%.

В 2022 году больше всего аварий на теплосетях и источниках теплоснабжения произошло в Нижегородской области (538). За ней щли Московская (384), Кировская (372), Свердловская (355) и Иркутская (224) области.

При этом с 2018 по 2022 годы число аварий выросло в некоторых регионах в разы.

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По этому показателю лидируют Нижегородская (+372), Кировская (+332) и Свердловская (+133) области, Кабардино-Балкария (+98), а также Республика Карелия (+86). Замыкают десятку этого антитопа Подмосковье, где в 2022 году было больше на 85 аварий, чем в 2018-м, а также Пермский край (+84), Новосибирская область (+58), Республика Саха (+46) и Республика Дагестан (+31).

Напоминаем:

Если рассматривать не только теплоснабжение, то по данным российских властей износ сетей коммунальной инфраструктуры, включая тепло- и водоснабжение, а также канализацию, к середине 2022 года превысил 70%.

В 2023 году, по подсчетам российских СМИ, коллапс системы жилищно-коммунального хозяйства накрыл половину регионов России.

При этом, несмотря на критический износ и череду аварий, российские власти планируют радикальное сокращение расходов на жилищно-коммунальную инфраструктуру.

Согласно бюджету РФ на 2024–2026 годы, финансирование сферы ЖКХ из федеральной казны будет урезано более чем вдвое.

С 2025 года, согласно закону о бюджете, начнется резкий секвестр расходов на ЖКХ: они будут урезаны на 43%, до 506 млрд руб. А в 2026-м году — еще на 25%, до 381 млрд руб. Таким образом, за три года бюджет ЖКХ, финансируемый федеральной казной, сожмется в 2,3 раза, до минимума за 6 лет.