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Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России

Вторник, 16 января 2024, 13:40 - Лия Ильченко

Коллапс системы жилищно-коммунального хозяйства накрыл половину регионов России. 

Об этом пишет The Moscow Times.

Коммунальные аварии, оставившие сотни тысяч жителей России без тепла, воды, электричества и газа, затронули как минимум 43 региона.

Крупнейшая авария произошла в подмосковном Подольске, где в 30-градусные морозы без отопления остались 20 тыс. человек. Полностью восстановить подачу тепла местные власти не смогли даже спустя почти две недели после инцидента.

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В Новосибирске авария оставила без тепла 14 тыс. человек в 237 домах, а в Липецке 10 тыс. в 282 домах. 

Также о крупных авариях сообщалось в Саратове, где отопление отключили более чем в 650 домах и 100 социальных объектах, включая школы и больницы, в Волгограде, где без тепла остались десятки тысяч человек, и в Находке, где с той же проблемой столкнулись 6 тыс. человек.

Несмотря на критический износ и череду аварий, российские власти планируют радикальное сокращение расходов на жилищно-коммунальную инфраструктуру. 

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Согласно бюджету РФ на 2024–2026 годы, финансирование сферы ЖКХ из федеральной казны будет урезано более чем вдвое. 

С 2025 года, согласно закону о бюджете, начнется резкий секвестр расходов на ЖКХ: они будут урезаны на 43%, до 506 млрд руб. А в 2026-м году — еще на 25%, до 381 млрд руб. Таким образом, за три года бюджет ЖКХ, финансируемый федеральной казной, сожмется в 2,3 раза, до минимума за 6 лет.

При этом, издание напоминает, что по данным российских властей износ сетей коммунальной инфраструктуры в России, включая тепло- и водоснабжение, а также канализацию, к середине 2022 года превысил 70%. 

Россия ЖКХ кризис
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