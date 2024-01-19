Российский "Билайн" потерпел масштабные сбои в работе

Пользователи в разных регионах РФ сообщают о сбоях в работе оператора мобильной связи "Билайн".

Об этом говорится в данных сервиса "Сбой.РФ".

Отмечается, что на работу "Билайна" уже пожаловались более 3 тысяч пользователей. За последние сутки чаще всего о сбоях сообщали из Нижегородской области (23% всех жалоб), Москвы (22%), Самарской области (11%) и Республики Татарстан (9%).

По данным сервиса Downradar, большинство пользователей (25%) жалуются на проблемы с работой оператора сотовой связи, в частности на общие сбои. 21% пользователей сообщили о неработающем домашнем интернете, а 18% - о неработающем мобильном интернете. Также есть сообщения об отсутствии сети.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что нидерландский холдинг Veon, которому принадлежит крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", объявил о закрытии сделки по продаже своих российских активов группе топ-менеджеров "Вымпелкома".