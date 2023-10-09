Власник "Київстару" завершив продаж свого російського бізнесу

Нідерландський холдинг Veon, якому належить найбільший український мобільний оператор "Київстар", оголосив про закриття угоди з продажу своїх російських активів групі топменеджерів "Вимпелкому".

Про це повідомляє пресслужба Veon.

У РФ Veon володів оператором зв’язку "Вимпелком", що працює під брендом Beeline. Продаж своїх російських активів компанія здійснила групі управлінської команди "Вимпелком" на чолі з генеральним директором Олександром Торбаховим.

Зазначається, угода не передбачає жодних домовленостей щодо зворотного викупу та означає повний вихід з російського ринку для VEON.

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За словами генерального директора компанії Каана Терзіоглу, закриття угоди дозволяють повністю зосередитись на подальшому розвитку, задовольняючи зростаючий попит на ринках у Пакистані, Україні, Бангладеш, Казахстані, Узбекистані та Киргизстані.

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Раніше повідомлялось, що холдинг Veon планував продаж свого російського бізнесу Vimpelcom місцевому топ-менеджменту за 2,2 млрд дол (130 млрд рублів).

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Суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, які входять до оточення президента РФ Владіміра Путіна та фінансують російську агресію.