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Білоруський розробник World of Tanks йде з Росії та Білорусі

Понеділок, 4 квітня 2022, 14:44

Білоруська компанія-розробник ігор Wargaming оголосила про рішення припинити діяльність у Росії та Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Компанія вирішила, що не володітиме або керуватиме бізнесом у цих країнах і Wargaming вже розпочав процес закриття своєї студії в Мінську.

Раніше компанія передала ігровий бізнес у Росії та Білорусії під управління Lesta Studio. "Компанія не отримає прибутку від цього процесу ні сьогодні, ні в майбутньому. Навпаки, ми очікуємо на значні збитки в результаті цього рішення", - заявили в компанії.

Протягом перехідного періоду діючі продукти залишаться доступними в Росії та Білорусі та керуватимуться новим власником.

"Незважаючи на масштабність цього рішення, ми як компанія впевнені у майбутньому нашого бізнесу та прагнемо надавати нашим гравцям якісні ігри", - сказали у Wargaming.

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