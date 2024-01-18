Украина начала переговоры о поддержке партнерами возврата беженцев - Минэкономики

Украинское правительство начало переговоры с партнерами в вопросе помощи беженцам при возвращении в Украину.

Об этом сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель страны Тарас Качка на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что хорошо на самом деле то, что наши партнеры помогают украинцам интегрироваться в общество, где они живут. Но в то же время они не манипулируют, что они не хотят, чтобы те вернулись в Украину. И мы видим желание иметь определенную такую общую политику в этой отрасли", - сказал Качка.

По его словам, украинское правительство и немецкое правительство могли бы оказать помощь в возврате беженцев в Украину из Германии.

Реклама:

В частности, украинская сторона может оказать поддержку в отношении инфраструктуры, квартиры и рабочих мест, а немецкая - перенаправить часть соцпомощи украинским беженцам на помощь в возвращении в Украину.

"Сейчас только начались переговоры с партнерами на эту тему, это будет не в этом году и не в следующем, но позже будет", - отметил Качка.

В то же время он признал, что это будет вопрос конкуренции, так как в отличие от времен вступления Польши в ЕС страны-члены Евросоюза сегодня заинтересованы в привлечении такой рабочей силы, как украинцы, которые не создают миграционных проблем.

Реклама:

"Конечно, здесь мы выходим снова на вопрос привлекательной экономической политики, привлечения инвестиций", - добавил торговый представитель Украины.

Он выразил надежду, что Украине удастся выработать такую общую политику со странами ЕС о содействии возвращения украинцев домой.

Напоминаем:

Согласно данным ООН, за рубежом из-за находятся около 6 млн украинских беженцев. Минэкономики ожидает в этом году возвращения до 1,5 млн из них, однако некоторые эксперты считают такую оценку излишне оптимистичной.