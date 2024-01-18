Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы

За год с начала реформирования отрасли дипломирования украинских моряков услугой подтверждения или повышения квалификации воспользовались уже более 10 тысяч моряков командного состава.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

Постановление Кабинета Министров № 1499, которое стало точкой отсчета для реформы дипломирования, вступило в силу год назад.

Вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что основными результатами работы на сегодня являются:

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Запуск онлайн-услуги по дипломированию на портале "Дія" - ею воспользовались уже более 10 тысяч моряков командного состава, изготовлено более 10 тысяч квалификационных документов. Каждый второй украинский моряк подает заявление через "Дію".

Также была сформирована новая команда Государственной квалификационной комиссии моряков (ГККМ), по новой процедуре продипломировали более 25 тысяч моряков командного состава. Начато дипломирование лиц рядового состава. Процесс подачи апелляционных жалоб моряком происходит через "Дію".

Также было обеспечено прозрачной работы Администрации судоходства - каждое действие сотрудника, который имеет отношение к обработке заявлений, отслеживается.

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Также на портале "Дія" принимаются подачи заявок на прохождение квалификационного экзамена CES 6.0, который необходим для украинских моряков, чтобы работать за рубежом.

"В планах запуск услуги по дипломированию лиц рядового состава и расширение категорий званий для моряков командного состава на портале Дія, внедрение информационно-коммуникационной системы, которая будет содержать Государственный реестр документов моряков", - добавили в министерстве.

Минвосстановления

Напоминаем:

Дипломирование моряков по новым правилам расширили на матросов, коков, боцманов, судовых электриков и мотористов.